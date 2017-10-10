Франция обыграла Белоруссию и вышла на ЧМ-2018

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Франции обыграла Белоруссию со счетом 2:1. В этом матче в составе белорусской сборной на поле вышел игрок "Тосно" Александр Карницкий, также бывшие игроки "Крыльев Советов" Сергей Политевич и Станислав Драгун, экс-игрок "Волги" Игорь Стасевич и бывший футболист "Балтики" Максим Скавыш.
Французы по итогам отбора заняли первое место в группе А с 23 очками после 10 матчей и вышли напрямую на ЧМ-2018.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Группа A
Франция - Белоруссия - 2:1 (2:1)
Голы: Гризманн, 27 (1:0). Жиру, 33 (2:0). Сарока, 44 (2:1).
Франция: Ллорис, Сидибе, Варан, Юмтити, Динь, Коман (Мбаппе, 61), Толиссо, Матюиди, Лемар (Пайет, 83), Гризманн (Сиссоко, 78), Жиру.
Белоруссия: Черник, Матвейчик, Янушкевич (Сачивко, 46), Политевич, Володько, Ковалев (Скавыш, 65), Драгун, Корзун (Быков, 79), Карницкий, Стасевич, Сарока.
Предупреждения: Корзун, 26. Матвейчик, 53. Сидибе, 83.
Судья: Халис Озкахья (Турция).
- Крылья Советов См
- Волга Нижний Новгород
- Балтика
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Тосно
- Игорь Стасевич
- Станислав Драгун
- Сергей Политевич
- Максим Скавыш
- Александр Карницкий