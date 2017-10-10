Франция обыграла Белоруссию и вышла на ЧМ-2018

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Франции обыграла Белоруссию со счетом 2:1. В этом матче в составе белорусской сборной на поле вышел игрок "Тосно" Александр Карницкий, также бывшие игроки "Крыльев Советов" Сергей Политевич и Станислав Драгун, экс-игрок "Волги" Игорь Стасевич и бывший футболист "Балтики" Максим Скавыш.

Французы по итогам отбора заняли первое место в группе А с 23 очками после 10 матчей и вышли напрямую на ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа A

Франция - Белоруссия - 2:1 (2:1)

Голы: Гризманн, 27 (1:0). Жиру, 33 (2:0). Сарока, 44 (2:1).

Франция: Ллорис, Сидибе, Варан, Юмтити, Динь, Коман (Мбаппе, 61), Толиссо, Матюиди, Лемар (Пайет, 83), Гризманн (Сиссоко, 78), Жиру.

Белоруссия: Черник, Матвейчик, Янушкевич (Сачивко, 46), Политевич, Володько, Ковалев (Скавыш, 65), Драгун, Корзун (Быков, 79), Карницкий, Стасевич, Сарока.

Предупреждения: Корзун, 26. Матвейчик, 53. Сидибе, 83.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

Турнирная таблица здесь