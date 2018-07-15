Франция - Хорватия: Чорлука не вошел в стартовый состав "шашечных"

Сборная Хорватии объявила стартовый состав на финал чемпионата мира-2018 против команды Франции.
Не сыграет с первых минут у "шашечных" защитник "Локомотива" Ведран Чорлука. В тоже время, в стартовом составе появится форвард "Интера" Иван Перишич, который испытывал проблемы со здоровьем накануне встречи.
Стартовый состав Хорватии: Субашич - Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич - Брозович, Модрич (к), Ракитич - Ребич, Перишич, Манджукич.
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
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- Сборная Хорватии (Футбол)
- Иван Ракитич
- Лука Модрич
- Иван Стринич
- Марио Манджукич
- Ведран Чорлука
- Шиме Врсалько
- Домагой Вида
- Иван Перишич
- Марсело Брозович
- Деян Ловрен