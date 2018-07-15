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Франция - Хорватия: Чорлука не вошел в стартовый состав "шашечных"


Сборная Хорватии объявила стартовый состав на финал чемпионата мира-2018 против команды Франции.

Не сыграет с первых минут у "шашечных" защитник "Локомотива" Ведран Чорлука. В тоже время, в стартовом составе появится форвард "Интера" Иван Перишич, который испытывал проблемы со здоровьем накануне встречи.

Стартовый состав Хорватии: Субашич - Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич - Брозович, Модрич (к), Ракитич - Ребич, Перишич, Манджукич.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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