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Франция - Бельгия: крыша стадиона "Санкт-Петербург" открыта


Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет открыта на матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция - Бельгия. Эта игра станет предпоследней встречей турнира на стадионе в Санкт-Петербурге. После нее состоится еще матч за третье место. 

Матч Франция - Бельгия начнется в 21.00 по московскому времени. 

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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