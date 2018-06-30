Франция - Аргентина: прогноз букмекеров

В субботу, 30 июня, в Казани пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Франция – Аргентина. Игру принимает стадион "Казань Арена". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Франции с коэффициентом 1,66, а Аргентины – 2,23.

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Франция – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь