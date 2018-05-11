Фото дня. Смолов, Дракслер, Дани Алвес и Водянова

Журнал Vogue Russia на своей странице в Инстаграме представил июньскую обложку, приуроченную к чемпионату мира.

На фотографии русская супермодель Наталья Водянова позирует вместе с нападающим сборной России Федором Смоловым, полузащитником сборной Германии Юлианом Дракслером и защитником сборной Бразилии Дани Алвесом.

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