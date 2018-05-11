17:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фото дня. Смолов, Дракслер, Дани Алвес и Водянова

Федор СМОЛОВ, Юлиан ДРАКСЛЕР, Наталья ВОДЯНОВА и ДАНИ АЛВЕС. Фото instagram.com/voguerussia
Федор СМОЛОВ, Юлиан ДРАКСЛЕР, Наталья ВОДЯНОВА и ДАНИ АЛВЕС. Фото instagram.com/voguerussia
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Журнал Vogue Russia на своей странице в Инстаграме представил июньскую обложку, приуроченную к чемпионату мира.

На фотографии русская супермодель Наталья Водянова позирует вместе с нападающим сборной России Федором Смоловым, полузащитником сборной Германии Юлианом Дракслером и защитником сборной Бразилии Дани Алвесом.

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (8)
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devoted

Такое ощущение, что это Дракслер кнопку нажал и побежал, успел в кадр влезть)

18:15

Котттт

Водянова из них самая старая, foursome with milf, Федя снизу.

18:14

баламошка

Может быть получилось бы и нормально, если бы баба была стюардесса - мисс Одесса)

18:09

Levbereg

Кощунство какое-то. Христианский Крест, Образа Божьи на телесах. Дама с непонятной прической, глазами круглыми. У нее поза какая-то некрасивая. Вот извините, как будто под дерево присела по нужде, чтобы другие не видели. В общем, кроме отвращения, сама композиция ничего не заслуживает. Интересно, они специально так ей некрасиво замазили лицо, или это так и было?

18:01

pushgun

Баба страшная просто жуть.

17:40

баламошка

Проклятые западники ходят устроить с Россией групповуху.

17:35

matvey2000

Федор тут лишний. И композиционно, и статусно.

17:32

DJKrolik

Кажется что это Федя в сапогах сидит :)))

17:08

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