Фото дня. Смолов, Дракслер, Дани Алвес и Водянова

Журнал Vogue Russia на своей странице в Инстаграме представил июньскую обложку, приуроченную к чемпионату мира.
На фотографии русская супермодель Наталья Водянова позирует вместе с нападающим сборной России Федором Смоловым, полузащитником сборной Германии Юлианом Дракслером и защитником сборной Бразилии Дани Алвесом.
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devoted
Такое ощущение, что это Дракслер кнопку нажал и побежал, успел в кадр влезть)
18:15
Котттт
Водянова из них самая старая, foursome with milf, Федя снизу.
18:14
баламошка
Может быть получилось бы и нормально, если бы баба была стюардесса - мисс Одесса)
18:09
Levbereg
Кощунство какое-то. Христианский Крест, Образа Божьи на телесах. Дама с непонятной прической, глазами круглыми. У нее поза какая-то некрасивая. Вот извините, как будто под дерево присела по нужде, чтобы другие не видели. В общем, кроме отвращения, сама композиция ничего не заслуживает. Интересно, они специально так ей некрасиво замазили лицо, или это так и было?
18:01
pushgun
Баба страшная просто жуть.
17:40
баламошка
Проклятые западники ходят устроить с Россией групповуху.
17:35
matvey2000
Федор тут лишний. И композиционно, и статусно.
17:32
DJKrolik
Кажется что это Федя в сапогах сидит :)))
17:08