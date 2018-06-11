Флагманский магазин ЧМ-2018 открылся в ГУМе

В преддверии чемпионата мира-2018 ФИФА открыла в ГУМе флагманский магазин с официальной лицензионной продукцией, посвященной турниру, сообщается в пресс-релизе организации. Площадь торговой точки составляет 232 квадратных метра, вниманию болельщиков предложены более 200 различных товаров с символикой мирового первенства.

– Мы очень рады открыть флагманский магазин в столь знаковом месте, – сказал директор департамента маркетинговых сервисов ФИФА Жан-Франсуа Пати. – У него удивительное расположение, и в нем можно будет найти широкий ассортимент продукции. Мы сделали еще один шаг на пути к тому, чтобы болельщики из России и из-за рубежа получали удовольствие.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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