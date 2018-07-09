ФИФА признала Россию лучшей командой ЧМ-2018 по игре в защите. Вот причина

ФИФА назвала сборную России лучшей командой по игре в защите по итогам состоявшихся матчей чемпионата мира-2018.

Подопечные Станислава Черчесова сделали больше всех оборонительных действий (выносы, отборы, сейвы) - 259.

Лучшей командой в атаке стала Бразилия, которая провела 292 атаки. Самой результативной сборной является Бельгия с 14 голами. Больше всех успешных передач провели испанцы - 3120.

На данный момент на чемпионате мира сыграны 60 матчей. 10 и 11 июля пройдут два полуфинала. Матч за третье место состоится 14 июля, финал - 15-го.

Сборная России дошла на домашнем чемпионате мира до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

За что мы полюбили эту сборную России //

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