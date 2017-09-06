ФИФА объявила о переигровке матча ЮАР - Сенегал

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила, что матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между ЮАР и Сенегалом должен быть переигран. Эта встреча состоялась 12 ноября прошлого года и завершилась победой южноафриканцев со счетом 2:1.

Решение о переигровке было принято в связи с тем, что арбитражный спортивный суд (CAS) подтвердил пожизненную дисквалификацию арбитра Жозефа Лемпти за оказание влияния на исход встречи. Судья должен был обеспечить счет 2:1, что и сделал, назначив спорный пенальти в концовке первого тайма.

Матч ЮАР - Сенегал будет переигран во время международной паузы в чемпионатах в ноябре 2017 года. Точная дата будет определена после того, как решение о переигровке будет подтверждено оргкомитетом соревнований ФИФА на следующем заседании, которое запланировано на 14 сентября.