ФИФА обратила внимание на неподобающее поведение Марадоны в матче с Нигерией

ФИФА приняла к сведению неподобающее поведение Диего Марадоны на матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Нигерии и Аргентины (1:2), информирует Times.

Пока неизвестно предпримет ли ФИФА какие-либо меры в отношении легендарного аргентинца.

Накануне Марадона наблюдал за матчем из VIP-ложи стадиона "Санкт-Петербург". После победного гола аргентинцев чемпион мира 1986 года показал два средних пальца.

Прекратите глумиться над Марадоной! Лучше посмотрите на себя

О-ла-ла. Марадона показал два средних пальца после второго гола Аргентины в матче с Нигерией