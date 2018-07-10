ФИФА не вправе оставить оборудование ВАР в России

В последние месяцы российские футбольные чиновники не раз публично выражали пожелания по поводу того, чтобы Международная федерация футбола (ФИФА) после чемпионата мира-2018 оставила бы в России то оборудование для видеоарбитров (ВАР), которое было установлено перед турниром и частично использовалось. Но ФИФА не вправе пойти на такой шаг.

Как известно, для работы ВАР, их ассистентов и видеооператоров были оборудованы несколько специальных комнат в московском международном центре трансляций, а также резервные комнаты на стадионах, где проводились матчи ЧМ-2018. И вот, например, на днях председатель федерации футбола Татарстана Александр Гусев допустил возможность того, что ФИФА оставит оборудование на стадионе "Казань Арена".

- У нас-то все готово под эту систему, речь идет о том, чтобы оставить все. У нас же была эта система на Кубке конфедераций, но ее ФИФА не оставила, а сейчас, может быть, после чемпионата мира скажут - "все, берите", - цитирует ТАСС Гусева.

Но дело в том, что это оборудование не принадлежит ФИФА. Что касается ВАР, аудиотехнологии предоставлены Crescent Comms, а видео - Hawk-Eye Innovations (эта же компания уже не первый год предоставляет Goal Line Technology - систему для определения взятия ворот).

Как подтвердили "СЭ" в ФИФА, оборудование для работы ВАР взято в аренду у Hawk-Eye, должно быть демонтировано после турнира и возвращено владельцу. (Александр БОБРОВ)