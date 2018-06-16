ФИФА не имеет претензий по организации чемпионата мира

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что ФИФА не имеет вопросов по уровню организации чемпионата мира по футболу в России. Турнир стартовал 14 июня.

- Мы общались с ФИФА, никаких вопросов по организации нет. А игры, вы сами видите, тоже очень хорошие, - цитирует ТАСС Колобкова. - Каждая команда имеет свое лицо, везде есть борьба, везде есть голы, скучных игр не было. Сегодня в Москве был организован фестиваль для исландских болельщиков, там было пять тысяч человек. Я говорил с их послом, все остались очень довольны. Все счастливы, все благодарят.

Напомним, чемпионат мира закончится 15 июля.