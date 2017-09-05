ФИФА может изменить систему формирования рейтинга сборных

ФИФА рассматривает возможность изменения системы формирования рейтинга национальных сборных. Нововведение может появиться накануне жеребьевки группового раунда чемпионата мира-2018.

- ФИФА пересмотрит систему мирового рейтинга национальных сборных и примет решение после завершения матчей квалификации на чемпионат мира-2018, - цитирует ESPN представителя ФИФА. - Вполне вероятно, что будут сделаны изменения для улучшения рейтинга.