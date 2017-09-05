ФИФА может изменить систему формирования рейтинга сборных

ФИФА рассматривает возможность изменения системы формирования рейтинга национальных сборных. Нововведение может появиться накануне жеребьевки группового раунда чемпионата мира-2018.
- ФИФА пересмотрит систему мирового рейтинга национальных сборных и примет решение после завершения матчей квалификации на чемпионат мира-2018, - цитирует ESPN представителя ФИФА. - Вполне вероятно, что будут сделаны изменения для улучшения рейтинга.
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
давно пора!!!! Не может страна с президентско--парламентским правлением находится на 60-тых местах рейтинга, если её горе--ногомячисты играть не могут и не хотят, а зряплату получают. Пусть, как раки--отшельники или шара сахаркова начинают с самого днища!!!
13:45
shur
shpasic можно ли будет увеличить рейтинг сборной России за матч против Динамо?______________________ Сразу в первую десятку!
13:40
shpasic
можно ли будет увеличить рейтинг сборной России за матч против Динамо?
12:56