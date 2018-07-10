ФИФА изучает видео Виды с выкриком "Слава Украине!" и словами про Белград

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида, сидя рядом с тренером команды Ивицей Оличем, пьет пиво, кричит "Слава Украине" и говорит "Белград в огне", имея в виду ресторан в Киеве.

- ФИФА изучает этот вопрос. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев, - сообщили "СЭ" в пресс-службе ФИФА.

Ранее Вида был предупрежден ФИФА за видео, на котором он после матча 1/4 финала чемпионата мира с Россией (2:2, по пен. 4:3) кричит "Слава Украине!". Ранее футболист выступал за киевское "Динамо".

29-летний хорватский защитник "Бешикташа" сейчас готовится к полуфинальному матчу мирового первенства с Англией, который состоится в среду в Москве на стадионе "Лужники". (Илья АНДРЕЕВ)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)