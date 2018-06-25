ФИФА: Джака, Шачири и Лихтштайнер не будут отстранены от матчей ЧМ-2018

Футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака, Джердан Шачири и Штефан Лихтштайнер не будут отстранены от матчей чемпионата мира, сообщается в пресс-релизе ФИФА. Ранее сообщалось, что швейцарцы могут быть дисквалифицированы за поведение во время празднований голов в матче группового этапа против Сербии.

Джака и Шачири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков, Лихтштайнер - на 5 тысяч. Все они получили предупреждения за неспортивное поведение во время матча.

Сборная Швейцарии выступает в группе E. Ей предстоит встретиться с Коста-Рикой (27 июня, Нижний Новгород).

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