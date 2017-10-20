ФИФА: Блаттер и Платини могут посещать матчи чемпионата мира-2018

В ответ на запрос относительно того, могут ли бывшие президенты Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зепп Блаттер и Мишель Платини посещать матчи чемпионата мира-2018 в России, "СЭ" получил положительный ответ от представителя ФИФА.

– Есть ли какие-либо ограничения для Блаттера и Платини, касающиеся их пребывания на стадионах во время игр мирового первенства? – такой вопрос мы передали в ФИФА.

– Нет, если они не станут выполнять официальные функции. (Александр БОБРОВ)

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