Дмитрий Песков: "В России во время ЧМ-2018 будут рады видеть Блаттера и Платини"

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России будут рады принять в среди гостей чемпионата мира 2018 года бывших руководителей ФИФА и УЕФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Ранее появилась информация о том, что глава государства пригласил экс-фунеционеров посетить турнир.

- Чемпионат мира по футболу - это большой праздник футбола, и все гости будут здесь приветствоваться, - цитирует ТАСС Пескова. - Разумеется, будут приветствоваться и старые друзья. Вы знаете, что с Блаттером у Путина давние дружеские отношения, он хорошо знаком и с Платини. Поэтому, конечно, их будут рады видеть в Москве.

Напомним, Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет за незаконную передачу Платини двух миллионов швейцарских франков. 81-летний швейцарец возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. 62-летний француз руководил УЕФА с 2007 по 2015 год.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.