Блаттер посетит ЧМ-2018 по приглашению Путина

Президент России Владимир Путин пригласил бывшего главу ФИФА Зеппа Блаттера посетить чемпионат мира 2018 года.

– Я поеду на чемпионат мира в России. Я получил приглашение от Президента Путина, – цитирует Блаттера themalaymailonline.com. – Так как я не могу работать в футболе и у меня не будет никакого назначения, то, скорее всего, будет короткий визит. Не знаю, на какео время я приеду. Может, на матч открытия или финал. Уверен, что это будет великолепный турнир. Россия покажет, что может пригласить весь мир. Это большой вызов.

Напомним, 81-летний Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков. Международной федерацией он руководил с 1998 по 2015 год.