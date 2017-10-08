Фернанду Сантуш: "Оставить Роналду на скамейке - сомнительное решение? Мы победили"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Андоррой (2:0) в матче квалификационного раунда чемпионата мира отметил, что не поставил Криштиану Роналду в стартовый состав из-за его подготовки. Форвард вышел на замену во втором тайме и отметился голом.

– Я много над этим думал, – цитирует RTP Сантуша. – Он не тренировался на сто процентов в последние дни. Да и вообще было много факторов. Сейчас сложные матчи и я пытаюсь сделать лучше для команды. Сомнительное ли это решение? Мы победили, а это самое главное.