Фернандо Йерро: "В нашей группе ситуация не как у России - здесь никто никому ничего не дарит"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после победы над Ираном (1:0) на чемпионате мира-2018 отметил, что в группе В очень запутанная ситуация.

- У нас ситуация не как в группе России и Уругвая - у нас никто никому ничего не дарит, - заявил Йерро. - В нашей группе команды забивают голы на последних минутах.

- Все говорят о Криштиану, который забил четыре гола, но у вас есть Коста, который забил три гола! Что вы о нем скажите?

- Коста - фантастический игрок. Он много работает, он многим пожертвовал. Мы общаемся каждый день. Я им доволен.

- Что вы говорите игрокам в перерыве?

- Нужно иметь терпение и играть спокойно. Перерыв - это 15 минут, которые многое меняют. Мы должны выйти уже другой командой (Артур ЕНИКЕЕВ).

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