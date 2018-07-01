Фернандо Йерро: "Трудно пройти команду, в которой обороняются 11 человек"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро отметил, что его команде было тяжело пройти оборону сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).

- Испания превосходила всех своих противников, владела мячом. Чего не хватило, чтобы победить?

- Мы не проиграли ни одного матча в основное время. Здесь уже ничего не исправишь в плей-офф, второго шанса тебе не дадут, если поскользнешься. Для этого матча нужен был зрелый подход, терпение, воля, характер. И думаю, мы все это показали. К концу первого добавочного тайма мы решили, что можно пойти на риск, понимали, что нам надо попытаться вырвать победу. Но это было трудно. Каждый день мы понимаем, что очень трудно атаковать команду, где 11 человек в обороне сидят. С оборонительной точки зрения соперник очень организованно сыграл. Когда играешь в футбол, многое зависит о т того, что противник позволяет и не позволяет тебе сделать. У нашей команды есть идентичность. Успешно мы сыграли или нет... Это футбол. Есть команды, которые не имеют больших возможностей и добиваются много. А бывает - наоборот. (Игорь РАБИНЕР)





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