Фернандо Йерро: "Нужно найти слабости сборной России и бить по ним!"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро на пресс-конференции в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира отметил сильные стороны российской команды. По его словам, у сборной России есть очень хорошие футболисты.

- Вы приехали из Мадрида как спортивный директор...



- Все это - уже древняя история.



- Что думаете о сборной России?



- Сборная России выиграла два первых матча, уверенно вышла дальше. У нее очень хорошие игроки, некоторые высокого роста, играют в разнообразный футбол. Надо найти их слабости и бить по ним. Завтра все увидите. Начинается плей-офф, и мы позитивно к этому относимся.

Матч Испания - Россия состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 17:00. (Игорь РАБИНЕР)



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