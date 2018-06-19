Фернандо Йерро: "Иран – это команда, которая четко знает, что делать"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что его команде завтра необходимы три очка, чтобы иметь шансы на выход из группы.

- В чем сильные стороны Ирана?

- Мы хорошо изучили Иран. Я давно знаю Карлуша Кейруша. Я очень тепло с ним общаюсь, но играть будем не мы, а игроки. Иран очень хорош и в атаке и в обороне. У них есть четкая позиция в игре. Они забили 37 голов в отборе. 40 процентов из них со стандартов. Это говорит о том, что они четко знают, что делать. Они сильны физически. Вы же видели, как они играли с Марокко. Мы уважаем Иран, но главное не скрывать свои возможности.

- Состав на матч будет тем же, что и против Португалии?

- Мы решим завтра. Есть проблемы у Карвахаля, посмотрим. Это уже второй матч. Он будет очень тяжелым. Мы должны оставить себе шансы для третьего матча. Нам очень нужны эти три очка. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Испания сыграет против сборной Ирана завтра в 21:00.

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