Фернандо Кавенаги: "Вперед, "Спартак"! Очень красивый стадион"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной Аргентины Фернандо Кавенаги после матча против сборной Исландии (1:1) на чемпионате мира отметил, что ему очень понравился стадион его бывшего клуба.

Встреча группы С между сборными Аргентины и Исландии прошла в субботу в Москве на поле стадиона "Спартак" в Тушино.

- Вперед, "Спартак"! Очень красивый стадион, – сказал на русском языке Кавенаги, слова которого приводит "РИА Новости".

Кавенаги выступал за "Спартак" с 2004 по 2006 годы. Арена красно-белых была открыта осенью 2014 года. В активе форварда, уже завершившего игровую карьеру, четыре матча за сборную Аргентины.