Федун считает, что Смолов понизил свою трансферную стоимость после матча с аравийцами

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что по итогам первого матча сборной России на чемпионате мира против Саудовской Аравии (5:0) некоторые игроки национальной команды ощутимо повысили свою трансферную стоимость. По словам руководителя, цена на форварда Федора Смолова наоборот упала.

- Конечно, это Головин. Видно, что это двигатель и настоящая звезда футбола. Кстати, Саламыч (Станислав Черчесов. - Известия") провел очень удачные замены - никто не ожидал, что он устроит такие перестановки.



Денис Черышев неожиданно раскрылся - он уже давно не забивал. Не помню, когда он вообще отличался в играх за сборную. А сейчас показал классный футбол. И, конечно же, надо отметить Романа Зобнина.



Могу сказать, кто потерял в трансферной стоимости - это Федор Смолов. Он явно выпал из игры и тормозил много атак.



28-летний Смолов в матче с аравийцами вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Игрок не отметился результативными действиями.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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