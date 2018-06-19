13:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Федун считает, что Смолов понизил свою трансферную стоимость после матча с аравийцами

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что по итогам первого матча сборной России на чемпионате мира против Саудовской Аравии (5:0) некоторые игроки национальной команды ощутимо повысили свою трансферную стоимость. По словам руководителя, цена на форварда Федора Смолова наоборот упала.

- Конечно, это Головин. Видно, что это двигатель и настоящая звезда футбола. Кстати, Саламыч (Станислав Черчесов. - Известия") провел очень удачные замены - никто не ожидал, что он устроит такие перестановки.

Денис Черышев неожиданно раскрылся - он уже давно не забивал. Не помню, когда он вообще отличался в играх за сборную. А сейчас показал классный футбол. И, конечно же, надо отметить Романа Зобнина

Могу сказать, кто потерял в трансферной стоимости - это Федор Смолов. Он явно выпал из игры и тормозил много атак.

28-летний Смолов в матче с аравийцами вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Игрок не отметился результативными действиями.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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https://iz.ru/756732/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/shag-v-storonu-plei

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