Федун считает, что Смолов понизил свою трансферную стоимость после матча с аравийцами

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что по итогам первого матча сборной России на чемпионате мира против Саудовской Аравии (5:0) некоторые игроки национальной команды ощутимо повысили свою трансферную стоимость. По словам руководителя, цена на форварда Федора Смолова наоборот упала.
- Конечно, это Головин. Видно, что это двигатель и настоящая звезда футбола. Кстати, Саламыч (Станислав Черчесов. - Известия") провел очень удачные замены - никто не ожидал, что он устроит такие перестановки.
Денис Черышев неожиданно раскрылся - он уже давно не забивал. Не помню, когда он вообще отличался в играх за сборную. А сейчас показал классный футбол. И, конечно же, надо отметить Романа Зобнина.
Могу сказать, кто потерял в трансферной стоимости - это Федор Смолов. Он явно выпал из игры и тормозил много атак.
28-летний Смолов в матче с аравийцами вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Игрок не отметился результативными действиями.
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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https://iz.ru/756732/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/shag-v-storonu-plei
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Леонид Федун
- Федор Смолов
- Сборная Саудовской Аравии
- Денис Черышев
- Роман Зобнин
- Александр Головин