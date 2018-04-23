Федор Смолов: "На ЧМ-2018 готов брать на себя больше ответственности"

Форвард сборной России Федор Смолов сожалеет, что его партнер по национальной команде Александр Кокорин не сможет сыграть на домашнем чемпионате мира из-за травмы крестообразных связок. Вместе с тем, нападающий отметил, что готов брать на себя больше ответственности на поле.
– Очень расстроен, что Саша получил такую серьезную травму, – цитирует официальный сайт ФИФА Смолова. – Мы давно знакомы, еще в детстве выступали за одну команду. Играть с ним всегда очень комфортно, и сейчас было время наладить связь на поле к чемпионату мира, жаль, что так вышло…
Но я готов к тому, что придется брать на себя больше ответственности на поле. Я из тех футболистов, кто занимает активную позицию, кто неравнодушен к результату. Хотел бы, чтобы этот результат на ЧМ-2018 был максимально высоким. Тем более речь идет о домашнем турнире, мы можем рассчитывать на поддержку всей страны, да и группа нам досталась не такая сильная. Да, Уругвай – одна из ведущих сборных в мире. Благо игра с Уругваем – для нас заключительная в группе и можем решить все свои задачи в первых двух турах. Я настроен оптимистично.
Самый топ – Суарес. Давно наблюдаю за ним. Помимо того, что он забивает и отдает, сколько же он еще черновой работы проделывает, сколько пользы приносит команде, как прессингует защитников, как провоцирует соперника, как открывается!
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2018/m=4/news=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%
- Александр Кокорин
- Сборная России (футбол)
- Луис Суарес
- Сборная Египта
- Федор Смолов
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)