Федор Щербаченко: "Было бы здорово, если бы Черчесов возглавил базовый клуб для сборной"

Российский тренер Федор Щербаченко считает, что было бы полезно создать в России базовый клуб сборной, где бы прогрессировали молодые футболисты, чтобы затем безболезненно влиться в национальную команду.

– Есть один большой минус в том, что сборная сыграла так хорошо на чемпионате мира. Какой? Теперь Черчесов не сможет возглавить ни один из клубов РФПЛ, – заявил Щербаченко. – А сегодня, мне кажется, было бы уместно создать базовый клуб для национальной команды, который бы возглавил тренер сборной. Помните, в советские времена такой командой являлось киевское "Динамо". А сегодня в матче за третье место ЧМ в составе англичан вышло пять представителей "Тоттенхэма".

Для того чтобы произошла смена поколений, нужно, чтобы российские игроки находились в хороших командах, работали у квалифицированного специалиста. Тогда им будет гораздо проще понять требования, которые им предъявляются в сборной. Нужна систематическая работа в клубе. Черчесов смог бы собрать самых талантливых российских ребят в одной команде и тренировал бы их, чтобы они легче адаптировались в сборной.

Сейчас всем понятно, что РФС будет обсуждать с ним новый долгосрочный контракт – скорее всего, до чемпионата мира-2022. И это правильно.​ (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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