Федерация футбола Украины направила в ФИФА разъяснение лозунга "Слава Украине"

Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в Международную федерацию футбола (ФИФА​) сообщение, в котором разъяснила лозунг "Слава Украине". Эту фразу на видео произнес защитник Домагой Вида после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти). Игрок подвергся критике за такое поведение.

"Лозунг "Слава Украине!" является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В то же время этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, "Слава Хорватии!" или "Слава Франции", – говорится в заявлении.

Также ФФУ поблагодарила Виду за публичное проявление уважения к Украине.

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