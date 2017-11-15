Федерация футбола Марокко обратится в CAS с целью заявить на чемпионат мира-2018 Эль-Хаддади

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) готовится обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью получить разрешение заявить на чемпионат мира-2018 нападающего "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади, информирует Marca. Футболист марокканского происхождения был заигран за главную сборную Испании в сентябре 2014 года в матче против Македонии. С тех пор форвард в команду больше не вызывался, продолжая выступления за молодежные испанские сборные.

При этом 22-летний игрок регулярно получал приглашения в главную сборную Марокко, а летом этого года окончательно принял решение сменить спортивное гражданство, чтобы стать игроком марокканской национальной команды.

Дело усложняет Королевская федерация футбола Испании (RFEF), которая не намерена идти на встречу Эль-Хаддади и FRMF и не хочет терять потенциального футболиста для главной национальной команды. В связи с этим марокканцы намерены обратиться в CAS.

Напомним, что 11 ноября сборная Марокко гарантировала себе место на чемпионате мира-2018. В текущем сезоне Эль-Хаддади выступает на правах аренды за "Алавес". На его счету один гол и две результативные передачи в девяти матчах чемпионата Испании.