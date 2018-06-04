Фарфан и Герреро вошли в состав сборной Перу на чемпионат мира-2018

Федерация футбола Перу обнародовала окончательный состав сборной страны на ЧМ-2018. В список вошел нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан и форвард "Фламенго" Паоло Герреро.

Ранее Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию 34-летнего Герреро на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать его на 16 месяцев из-за положительной допинг-пробы, выявившей следы кокаина.



вратари - Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Карлос Каседа ("Депортиво Мунисипаль"), Хосе Карвальо ("УТК");

защитники - Луис Адвинкула ("Лобос", Мексика), Альдо Корсо ("Университарио"), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика), Альберто Родригес ("Спортинг Кристаль"), Мигель Араухо ("Альянса"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика),

полузащитники - Педро Акино ("Лобос", Мексика), Вильдер Картахена​ ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Паоло Уртадо ("Витория Гимарайнш", Португалия), Ренато Тапия ("Фейеноорд", Нидерланды), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США);

нападающие - Паоло Герреро ("Фламенго", Бразилия), Энди Поло ("Портленд Тимберс", США), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Джефферсон Фарфан ("ЛОКОМОТИВ", Россия).



На ЧМ-2018 сборная Перу сыграет в групповом турнире с командами Дании (16 июня), Франции (21 июня) и Австралии (26 июня).