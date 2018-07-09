Фанаты киевского "Динамо" благодарят Виду, скандировавшего "Слава Украине"

Фанаты киевского "Динамо" благодарят бывшего защитника команды Домагоя Виду, скандировавшего в составе сборной Хорватии вместе с членом тренерского штаба Огненом Вукоевичем фразу "Слава Украине!" после победы над Россией (2:2, пенальти - 4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.

Во время товарищеского матча "Динамо" - "Люцерн" (1:1) фанаты киевского клуба вывесили баннер, на котором был написано: "Hvala, Domagoj", что в переводе с хорватского означает: "Спасибо, Домагой".





Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от чемпионата мира, в отношении Виды санкций применено не было.



Вида выступал за киевское "Динамо" с января 2013-го по декабрь 2017 года. В настоящее время игрок выступает в чемпионате Турции за "Бешикташ".

Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной //

Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида - без санкций