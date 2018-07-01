Евгений Трефилов: "У нас нет ни Криштиану Роналду, ни Месси, но мы верим в сборную России"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отметил, что футболистов уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси в сборной России нет. Однако, по его словам, страна верит в команду перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

- Чемпионат мира по футболу я, конечно, смотрю. Даже женщины, и те смотрят. Желаю нашим футболистам только успеха, чтобы играли коллективно против Испании, - цитирует "РИА Новости" Трефилова. - Обязательно буду смотреть игру. У нас нет ни Криштиану Роналду, ни Месси, но мы верим в нашу команду. Испания, конечно, хороша, давайте будем объективны. Давайте посмотрим на их технику владения мячом. Я рукой даже не могу так отдать мяч партнеру, а испанцы ногой через метров 50 отдают точную передачу.

Я очень хочу, чтобы сборная России победила испанцев и прошла дальше, все-таки это домашний чемпионат мира. Надо побеждать испанцев, чтобы хотя бы последующие десять лет мы могли гордиться своим футболом. Я прекрасно понимаю Станислава Черчесова: он идет от игры к игре, не делает громких заявлений. А на чемпионате мира ведь уровень команд всё выше и выше.

Помните, Германию назвали немецкой машиной? Теперь хорваты как немецкая машина. Они играют четко, очень жестко. Каждый отвечает за свое место на поле, таким когда-то был наш хоккей, когда ставили задачу "умри, но не пропусти". Вот так сейчас играют хорваты.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)