"Еще есть вопросы?!" Срыв Черчесова во флеш-интервью

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о том, как он настраивал команду перед серией пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (1:1, 3:4 пен.), во время флеш-интервью на поле.

Черчесов поднял руку вверх, отвечая на данный вопрос, а потом несколько раз повторил: "Есть еще вопросы?!" О том, как он настраивал команду, тренер заметил: "Еще есть вопросы. Еще есть вопросы? Что я должен сказать? Что я говорил?"

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