Эмир Катара посетит финал ЧМ-2018

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани собирается посетить финальную игру чемпионата мира в Москве.

Катар примет ЧМ в 2022 году. Турнир впервые в своей истории пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые пройдет зимой (с 21 ноября по 18 декабря).

– Я могу подтвердить, что эмир Катара приедет на финальную игру, – цитирует ТАСС посла Катара в России Фахада Мухаммеда аль-Аттыйю.

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