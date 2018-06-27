Эмилиано Ригони: "Увидеть на стадионе "Зенита" матч сборной – что-то новое и интересное"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони сказал, что смотрел матч сборной Аргентины против Нигерии (2:1) на чемпионате мира вместе с аргентинскими одноклубниками – Леандро Паредесом, Матиасом Краневиттером и Себастьяном Дриусси. "Альбиселесте" одержали победу и пробились в 1/8 финала, встреча мирового первенства прошла на домашней арене питерцев – стадионе "Санкт-Петербург".

– Какие чувства испытывали по ходу игры?

– В результате оказался бесконечно рад! Вчера был очень важный матч для нашей сборной. Но я ни на секунду не сомневался, что Аргентина пройдет дальше. Верил до самого конца. Как и те ребята, все 11 человек, что были на поле. Это в том числе и принесло победу. Мы с партнерами по "Зениту" решили, что наша сборная способна дойти до финала.

– Вы смотрели матч впятером?

– Конечно! Собрались, кстати, в комнате Дриусси. Дело в том, что наша манера просмотра подобных матчей, возможно, отличается от того, как это делают россияне. Не хотели кого-то шокировать, поэтому смотрели своей компанией.

– А что могло шокировать?

– Мы прыгали по всей комнате, потом по всему этажу, скакали как дети по кроватям, орали так, что все, видимо, слышали. Это был настоящий праздник!

– Как по телевизору смотрелась домашняя арена "Зенита" – стадион "Санкт-Петербург"?

– Картинка была великолепной! Мне вообще кажется наш стадион – лучший из всех на чемпионате мира. Но увидеть на нем матч сборных стало чем-то новым и интересным.

– Месси забил на стадионе "Санкт-Петербург" сотый гол чемпионата мира в России. Вам приятно?

– И мы, и стадион – все этого заслужили. И, конечно, Лео Месси, который провел на нашей арене фантастическую игру. Решил ее исход, забив в самый нужный момент, как это он в принципе делал всегда. Если не ошибаюсь, это его 65-й гол за сборную. Он это заслужил!

– Что скажете о матче 1/8 финала Аргентина – Франция?

– Уверен, что выиграет Аргентина. На кураже, особенно после такого трудного выхода из группы.

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