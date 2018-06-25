Эль-Хадари более чем на два года превзошел рекорд Мондрагона

Голкипер сборной Египта Эссам эль-Хадари дебютировал на чемпионате мира в возрасте 45 лет 161 дня. Капитан североафриканской сборной установил новый рекорд турнира. Четыре года назад колумбийский вратарь Фарид Мондрагон сыграл против сборной Японии в 43 года и 3 дня.
Всего на чемпионатах мира сыграли семь футболистов старше 40 лет: шесть вратарей и камерунский нападающий Роже Милла. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, сыгравшие на чемпионате мира в возрасте больше 40 лет
|
Игрок
|
Команда
|
Дата рождения
|
Дата матча
|
Соперник
|
Возраст
|
Эссам ЭЛЬ-ХАДАРИ
|
Египет
|
15.01.1973
|
25.06.2018
|
Сауд.Аравия –
|
45 лет 161 день
|
Фарид МОНДРАГОН
|
Колумбия
|
21.06.1971
|
24.06.2014
|
Япония – 4:1
|
43 года 3 дня
|
Роже МИЛЛА
|
Камерун
|
20.05.1952
|
28.06.1994
|
Россия – 1:6
|
42 года 39 дней
|
Пэт ДЖЕННИНГС
|
Сев.Ирландия
|
12.06.1945
|
12.06.1986
|
Бразилия – 0:3
|
41 год
|
Питер ШИЛТОН
|
Англия
|
18.09.1949
|
07.07.1990
|
Италия – 1:2
|
40 лет 292 дня
|
Дино ДЗОФФ
|
Италия
|
28.02.1942
|
11.07.1982
|
ФРГ – 3:1
|
40 лет 133 дня
|
Али БУМНИЖЕЛЬ
|
Тунис
|
13.04.1966
|
23.06.2006
|
Украина – 0:1
|
40 лет 71 день