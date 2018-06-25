16:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эль-Хадари более чем на два года превзошел рекорд Мондрагона


Голкипер сборной Египта Эссам эль-Хадари дебютировал на чемпионате мира в возрасте 45 лет 161 дня. Капитан североафриканской сборной установил новый рекорд турнира. Четыре года назад колумбийский вратарь Фарид Мондрагон сыграл против сборной Японии в 43 года и 3 дня.

Всего на чемпионатах мира сыграли семь футболистов старше 40 лет: шесть вратарей и камерунский нападающий Роже Милла. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, сыгравшие на чемпионате мира в возрасте больше 40 лет

Игрок

Команда

Дата рождения

Дата матча

Соперник

Возраст

Эссам ЭЛЬ-ХАДАРИ

Египет

15.01.1973

25.06.2018

Сауд.Аравия –

45 лет 161 день

Фарид МОНДРАГОН

Колумбия

21.06.1971

24.06.2014

Япония – 4:1

43 года 3 дня

Роже МИЛЛА

Камерун

20.05.1952

28.06.1994

Россия – 1:6

42 года 39 дней

Пэт ДЖЕННИНГС

Сев.Ирландия

12.06.1945

12.06.1986

Бразилия – 0:3

41 год

Питер ШИЛТОН

Англия

18.09.1949

07.07.1990

Италия – 1:2

40 лет 292 дня

Дино ДЗОФФ

Италия

28.02.1942

11.07.1982

ФРГ – 3:1

40 лет 133 дня

Али БУМНИЖЕЛЬ

Тунис

13.04.1966

23.06.2006

Украина – 0:1

40 лет 71 день​
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