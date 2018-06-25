Эль-Хадари более чем на два года превзошел рекорд Мондрагона

Голкипер сборной Египта Эссам эль-Хадари дебютировал на чемпионате мира в возрасте 45 лет 161 дня. Капитан североафриканской сборной установил новый рекорд турнира. Четыре года назад колумбийский вратарь Фарид Мондрагон сыграл против сборной Японии в 43 года и 3 дня.

Всего на чемпионатах мира сыграли семь футболистов старше 40 лет: шесть вратарей и камерунский нападающий Роже Милла. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, сыгравшие на чемпионате мира в возрасте больше 40 лет