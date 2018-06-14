Эктор Купер: "Почти сто процентов, что Салах сыграет"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу чемпионата мира-2018 против Уругвая, рассказал о состоянии нападающего Мохаммеда Салаха.

- Всему миру интересно узнать, как себя чувствует Мохаммед Салах. Он может завтра сыграть?

- Салах чувствует себя очень хорошо. Он быстро восстановился. Уже потренировался с нами. Посмотрим, как пройдет сегодняшнее занятие, но почти на сто процентов могу сказать, что он будет играть. Но я бы хотел сказать, что мы сильны всей командой. Все готовились изо всех сил. У нас очень серьезные соперники, но наша цель - показать достойный футбол и постараться осчастливить своих болельщиков.

- Вы не боитесь рисковать нападающим?

- Врачи дают ему выбор: играть или нет. Риски есть всегда. Но я уверен, что он не боится. И если выйдет, то будет чувствовать себя уверенно.

- Ждете ли, что он станет одним из лучших нападающих турнира?

- У него все для этого есть, он лидер, он талантлив. И он быстро восстановился от травмы. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная Египта сыграет в группе А с командами Уругвая (15 июля в Екатеринбурге), России (19 июля, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июля, Волгоград).

Египет - Уругвай: чемпионат мира по футболу, 15 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)

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