Экс-форвард "Торпедо": "Меня не впечатлили ни Россия, ни Саудовская Аравия"

Экс-форвард "Торпедо", "Тюмени", тульского "Арсенала" и "Черноморца" Александр Призетко поделился впечатлениями от матча ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия (5:0).

Часто получается, что стартовые поединки чемпионата мира проходят не зрелищно, – цитирует экс-футболиста "Команда №1". – Но в прошедшей игре меня ни впечатлили ни хозяева, несмотря на крупную победу, ни тем более Саудовская Аравия. Хотя первые минуты поединка обнадежили, подопечные Хуана Антонио Пицци старались контролировать мяч, не уступать в борьбе, но, как показалось, первый пропущенный мяч полностью сломал аравийцев, которые своими дальнейшими действиями подтвердили статус аутсайдера мирового первенства, проиграв с крупным счетом далеко не самой сильной сборной мундиаля. Свой первый голевой момент Саудовская Аравия создала лишь на 55-й минуте матча. В атаке у нее ничего не получалось. Странно только, почему азиаты с первых минут не стали действовать от обороны, насытив среднюю линию и компактно, играя возле своих ворот. Или они думали, что их штучки с неоправданными обводками в середине поля, которые они совершают в своем чемпионате, пройдут и здесь? Думаю, в первую очередь это тренерское поражение, раз команда была разрозненной и впереди и сзади, игровая дисциплина у аравийцев отсутствовала полностью, поэтому, чтобы обыграть такую команду особых усилий не нужно.

Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

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