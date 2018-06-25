Египетский писатель - о Салахе: "Опасно быть любимым в Египте"

Египетский ученый и писатель Амро Али считает, что Федерация футбола Египта совершила ошибку, пойдя на конфликт с Мохамедом Салахом. По его словам, уход форварда из сборной Египта будет остро воспринят болельщиками.

– В Египте самым популярным хештегом стал "Я с Салахом", – написал в своем Твиттере Али. – Сообщения в Твиттере душераздирающие. Египтяне пишут, что Салах дает им надежду, Египет в нем нуждается. И все они прекрасно понимают положение Салаха. Как не раз уже ему говорилось, опасно быть любимым в Египте.

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