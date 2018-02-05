Эдуард Безуглов: "Подача списка кандидатов в сборную на ЧМ для допинг-офицеров есть во всех странах"

Врач сборной России Эдуард Безуглов в комментарии для "СЭ" сообщил, что предоставление допинг-офицерам списка кандидатов в национальную команду является обычной процедурой в преддверии крупных турниров. Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов рассказал: он составил для допинг-офицеров расширенный состав из футболистов, которые могут сыграть на чемпионате мира-2018.

- Перед каждым крупным международным турниром список спортсменов, являющихся кандидатами в сборные команды, подается в соответствующие антидопинговые организации, - пояснил Безуглов. - В этом нет ничего необычного, во всех странах есть такая процедура. А начиная с мартовского сбора, информация о местонахождении будет подаваться в ФИФА. Это тоже обычная ситуация. Сейчас вся работа в этом направлении ведется, как и всегда, в плановом режиме.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. (Сергей ЕГОРОВ)