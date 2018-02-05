Станислав Черчесов: "Отправили допинг-офицерам список потенциальных участников ЧМ-2018"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что допинг-офицеры ВАДА получили список кандидатов в национальную команду на чемпионат мира-2018. Попросил его об этом врач сборной Эдуард Безуглов. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

- Эдуард Безуглов позвонил и попросил составить список игроков для допинг-офицеров, - сказал Черчесов в эфире "Все на матч!". - Они запросили имена и фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира. Конечно, пока мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили туда с запасом, чтобы не возникало вопросов, почему тот, кого в списке не было, появился в заявке.