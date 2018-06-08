Эден Азар: "У Англии тоже было золотое поколение, но англичане ничего не выиграли"

Вингер сборной Бельгии Эден Азар надеется, что нынешний состав бельгийцев сможет проявить себя на чемпионате мира-2018. На групповом турнире мирового первенства Бельгии предстоит сыграть с Панамой, Тунисом и Англией.

- У сборной Бельгии хорошие игроки, все играют в больших клубах в Англии, Италии и Испании, поэтому мы знаем, что делать, - цитирует Mirror Азара. - Золотое поколение? У Англии тоже было оно, 10 или 15 лет назад, но англичане ничего не выиграли. Может быть, бельгийцы отличаются от Англии. Посмотрим.