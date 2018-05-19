Дзюба снова не тренируется со сборной. Дзагоев работает в зале

Сборная России вышла на очередную тренировку на базе в Новогорске. Команда Станислава Черчесова работает под дождем. Снова, как и вчера, не вышел на поле нападающий Артем Дзюба, который не тренировался в пятницу из-за подскочившей температуры.
Кроме того, отдельно работает в тренажерном зале Алан Дзагоев.
Отметим, перед тренировкой несколько игроков прошли допинг-контроль (запрос был сделан на 8 человек).
Напомним, игроки зарубежных клубов Владимир Габулов ("Брюгге"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче") и Дмитрий Черышев ("Вильярреал"), присоединятся к сборной на сборе в Австрии, куда она отправится в воскресенье. (Филипп ПАПЕНКОВ, Арман МКРТЧЯН)
Без Дзюбы и Дзагоева pic.twitter.com/VoDhQPtmAP– Филипп Папенков (@PippoGranato) 19 мая 2018 г.
Опрос
- Алан Дзагоев
- Артем Дзюба
- Владимир Габулов
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Фенербахче (Футбол)
- Брюгге
- Вильярреал
- Дмитрий Черышев
- Роман Нойштедтер
Островзаячий
Дзагоев культурист.
12:17
загадочный лысый ассятин
Так допинг--офицеры исчё не уехали, куда ж ему высовываться???? Только вчера--позавчера ""Ха--Ха"" ловил....
12:02
wam
У Дзюбы вместо тренировок интенсивный треп. Отсюда и постоянная температура.
11:59