Дзюба снова не тренируется со сборной. Дзагоев работает в зале

Сборная России вышла на очередную тренировку на базе в Новогорске. Команда Станислава Черчесова работает под дождем. Снова, как и вчера, не вышел на поле нападающий Артем Дзюба, который не тренировался в пятницу из-за подскочившей температуры.

Кроме того, отдельно работает в тренажерном зале Алан Дзагоев.

Отметим, перед тренировкой несколько игроков прошли допинг-контроль (запрос был сделан на 8 человек).

Напомним, игроки зарубежных клубов Владимир Габулов ("Брюгге"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче") и Дмитрий Черышев ("Вильярреал"), присоединятся к сборной на сборе в Австрии, куда она отправится в воскресенье. (Филипп ПАПЕНКОВ, Арман МКРТЧЯН)