11:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба снова не тренируется со сборной. Дзагоев работает в зале

3

Сборная России вышла на очередную тренировку на базе в Новогорске. Команда Станислава Черчесова работает под дождем. Снова, как и вчера, не вышел на поле нападающий Артем Дзюба, который не тренировался в пятницу из-за подскочившей температуры.

Кроме того, отдельно работает в тренажерном зале Алан Дзагоев.

Отметим, перед тренировкой несколько игроков прошли допинг-контроль (запрос был сделан на 8 человек).

Напомним, игроки зарубежных клубов Владимир Габулов ("Брюгге"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче") и Дмитрий Черышев ("Вильярреал"), присоединятся к сборной на сборе в Австрии, куда она отправится в воскресенье. (Филипп ПАПЕНКОВ, Арман МКРТЧЯН)

Опрос

Вызов Сергея Игнашевича в сборную перед ЧМ-2018 - это...
голосовать
3
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Островзаячий

Дзагоев культурист.

12:17

загадочный лысый ассятин

Так допинг--офицеры исчё не уехали, куда ж ему высовываться???? Только вчера--позавчера ""Ха--Ха"" ловил....

12:02

wam

У Дзюбы вместо тренировок интенсивный треп. Отсюда и постоянная температура.

11:59

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!