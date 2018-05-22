Дзюба рассказал, вернется ли он в "Зенит"

Форвард сборной России Артем Дзюба отметил, что все его мысли сейчас направлены на национальную команду. По словам игрока, он не задумывается о клубных делах.

- Когда уходили из "Зенита", была мысль, что попадете в сборную?

- Была мысль, чтобы мне дали в "Арсенал" уйти! Если бы не губернатор Тульской области, я бы не ушел никуда. Удалось заиграть, и сейчас я безумно рад, что попал в сборную. Осталось выйти на поле.

- Честно, даже не задумывался! В любом случае, должен буду, видимо, вернуться в "Зенит". Но сейчас я всеми мыслями, на 600 процентов тут, в сборной! Думаю о тренировках, о сборной, о выходе из группы. А когда сборная завершит своё, надеюсь, удачное выступление, тогда готов буду думать о чем угодно. А сейчас есть только национальная сборная! Все! (Дмитрий СИМОНОВ)