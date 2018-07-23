Дзюба рассказал о болельщице, показавшей зад автобусу сборной

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе клуба сказал, что после выхода в 1/8 финала чемпионата мира в команде царило неописуемое безумие. Форвард отметил, что во время турнира игроки стали одной семьей.

– Лунев рассказал историю о болельщице, которая показал зад автобусу национальной сборной. Это завело еще больше или разрядило обстановку?

– Все вместе – и смех, и шок. Не знаю, что у нее с головой, потому что история произошла днем, когда вокруг стояли люди. Самое интересное, что потом, когда автобус проехал, она, как ни в чем не бывало, оделась и осталась на остановке. Это самый яркий пример. Но вообще в целом, перед чемпионатом, когда мы ездили на автобусе, кто-то мог показать средний палец или просто не обращать внимания. А после матча с Саудовской Аравией – наоборот, нас снимали, махали нам, мы почувствовали любовь. Это Россия – либо в одну сторону, либо в другую.

– Что творилось в самой команде даже трудно представить.

– Особенно после Египта, когда мы оформили исторический выход в плей-офф, царило неописуемое безумие. Чемпионат мира сильно сплотил команду, мы стали одной семьей. Даже в WhatsApp, где был создан командный чат, многие остались и писали, что это "огромная честь" и "грустно прощаться". Как сказал Станислав Саламович, мы были на передовой.

На ЧМ-2018 сборная России впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

Наши ожидания. Не только наши проблемы // Команда гордости нашей //

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