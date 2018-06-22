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Дзюба расхохотался над просьбой USADA проверить сборную на допинг

Мариу ФЕРНАНДЕС и Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Мариу ФЕРНАНДЕС и Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Нападающий сборной России Артем Дзюба посмеялся над просьбой Американского антидопингового агенства (USADA) проверить национальную команду на допинг. 

- Без комментариев, - сказал игрок 360tv.ru, расхохотавшись в трубку.

Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт обратился к ФИФА с требованием провести проверки в отношении сборной России на предмет употребления допинга. По его мнению, такие меры необходимы, чтобы гарантировать доверие общественности к честности чемпионата мира.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу 

Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/mundial-2018/dzjubu-rassmeshila-predlozhennaja-usada-proverka-na-doping/

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