Дзюба расхохотался над просьбой USADA проверить сборную на допинг

Нападающий сборной России Артем Дзюба посмеялся над просьбой Американского антидопингового агенства (USADA) проверить национальную команду на допинг.
- Без комментариев, - сказал игрок 360tv.ru, расхохотавшись в трубку.
Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт обратился к ФИФА с требованием провести проверки в отношении сборной России на предмет употребления допинга. По его мнению, такие меры необходимы, чтобы гарантировать доверие общественности к честности чемпионата мира.
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Сборная России на чемпионате мира по футболу
Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/mundial-2018/dzjubu-rassmeshila-predlozhennaja-usada-proverka-na-doping/