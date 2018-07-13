Дзюба и Дэдпул записали послание Кокорину. Видео

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба записал послание одноклубнику Александру Кокорину, в котором похвастался своим новым другом, героем комиксов "Марвел" Дэдпулом. Как отметил сам неуязвимый супергерой, как только у Кокорина будет миллион подписчиков в Инстаграме, то он придет и к нему.

Напомним, что после ЧМ-2018 число подписчиков на Инстаграм Дзюбы выросло со 177 тысяч до 1 миллиона. Теперь Дзюба – самый популярный российский футболист в социальной сети. У Кокорина пока 332 тысячи.

– Кокорыч, короче тут пообщался с близкими, перетер со всем "Марвелом" и вообще со всеми-со всеми. Короче, тут тебе послание небольшое, – отметил Дзюба, сидящий за рулем автомобиля.

– Кокорин, будет миллион, приду и к тебе, – сказал Дэдпул, сидящий на пассажирском сиденье.