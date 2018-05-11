12:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба и Чалов попали в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018


Стал известен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018. В него вошли форвард тульского "Арсенала" Артем Дзюба, принадлежащий "Зениту", и нападающий ЦСКА Федор Чалов.

С полным списком игроков вы можете ознакомиться здесь. Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня. 18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Все о чемпионате мира - здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/

Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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