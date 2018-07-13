Джон Сноу приедет в "Лужники" на финал чемпионат мира

Английский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в "Игре престолов", в эфире радио BBC сказал, что 15 июля посетит финал чемпионат мира в московских "Лужниках" между сборными Франции и Хорватии.

"Наследник Железного трона" не исключил, что компанию ему может составить новоиспеченная супруга - актриса Роуз Лесли.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)​

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