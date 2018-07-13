Джанни Инфантино: "Обязательно придумаем что-то для детей, спасенных из пещеры в Таиланде"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Лужниках, посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира, поделился мнением о недавней громкой истории в Таиланде.

- К сожалению, ребят не пустили в Россию по медицинским соображениям, им нужно оставаться в больнице, хотя мы пригласили их на финал. Но мы придумаем для них что-нибудь другое. Может, в самом Таиланде организуем какой-то праздник. Или в Лондон осенью свозим. А в Россию вы их тоже все равно пригласите. Оно того стоит, у вас чудесная страна. (Филипп ПАПЕНКОВ)