Джанни Инфантино: "Футбол теперь в ДНК России. ФИФА готов помочь использовать стране наследие ЧМ"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции, посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира, выразил мнение, что Россия изменилась в лучшую сторону благодаря турниру.

- Россия изменилась благодаря этому чемпионата мира. Она стала по-настоящему футбольной страной. Футбол теперь в ее ДНК. И дело не только в самом футболе и выступлении сборной, но и благодаря новой инфраструктуре. У России есть планы, как использовать наследие чемпионата мира. А ФИФА готова ей всячески в этом помочь. Мир увидел, какая Россия на самом деле, и избавился от многих предубеждений. (Филипп ПАПЕНКОВ)